Fostul atacant din Giuleşti, Andrei Ciolacu (26 de ani), a dezvăluit, în cadrul emisiunii ProSport Live, că a obţinut Licenţa B. Vârful a efectuat cursul la şcoala din Chişinău, pentru că acolo nu durează la fel de mult ca la Bucureşti. Mirel Rădoi a apelat la o tactică similară, după ce a plecat de la FCSB

Ciolacu nu e dispus să piardă timpul: "Am făcut cursul la Chişinău, pentru că e pe un termen mai scurt. Am Licenţa B. Înainte să mă apuc de curs, am absolvit Facultatea de Sport

