Tribunalul Bucureşti ar urma să pronunţe mâine sentinţa în dosarul 31983/3/2017, în care Dumitru Dragomir a fost trimis în judecată de DNA sub acuzaţia de luare de mită şi complicitate la spălare de bani. Dragomir e acuzat că în 2009 a cerut 3,5 milioane de euro mită, din care a primit „doar“ 3,1 milioane de euro sub forma unor contracte de publicitate la salonul de nunţi pe care-l deţinea prin intermediul unei firme. În schimb, el ar fi facilitat, în 2008, câştigarea contractului pentru drepturi TV ale Ligii 1 de către RCS/RDS.

