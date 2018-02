România e reprezentată la de ministrul Apărării, Mihai Fifor, la Conferinţa de securitate de la Munchen. Ministrul a insistat asupra rolului strategic jucat de România în noul context de securitate de la Marea Neagră. Marea Britanie şi Uniunea Europeană ar trebui să semneze un nou tratat de securitate post Brexit. Declaraţia, făcută de premierul Theresa May, a fost bine primită de preşedintele Comisiei Europene.

