Mihai Teja, antrenorul celor de la Gaz Metan, a explicat pentru ProSport care este situaţia privind mutarea sa pe banca roş-albastră în locul lui Dică. Actualul tehnician al trupei finanţate de Becali este ca şi demis după ce a pierdut derby-ul cu CFR, iar vicecampioana Ligii 1 Betano e acum la şase puncte în spatele fruntaşei din Cluj.

"Sunt la Bucureşti, dar alături de familie, nu pentru alte discuţii. Nu am fost contactat de nimeni de la FCSB, sunt sub contract cu Gaz Metan, deocamdată, repet, nu am vorbit cu nimeni. Vedem ce se întâmplă zilele următoare, dar nu...Nu ştiu, nu vreau să vorbesc acum despre ce va fi în cazul în care...nu are rost să vorbim nici ipotetic. Nu... citeste mai mult

