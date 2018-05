Articol de — Andrei Crăiţoiu Joi, 03 Mai

Andrei Cristea, căpitanul lui Poli Iași, dă asigurări că moldovenii vor lupta "pe viață și pe moarte" luni seară împotriva celor de la FCSB, de la ora 20:45, meci transmis la TV de Digi Sport și Telekom. Partida este vitală în lupta pentru titlu dintre CFR și FCSB.

- Andrei, ești pregătit pentru derby-ul de luni seară, cu FCSB?

- Vă dau cuvântul meu de onoare că o să fac abstracție totală că am jucat doi ani acolo, că am câștigat două campionate cu Steaua și că am jucat 20 de meciuri pentru ei în cupele europene! Luni seară o să uit că Steaua a existat în inima mea pentru că acum sunt la Iași și trebuie să fac tot... citeste mai mult