Ilie Dobre (65 de ani), fost mare comentator radio, a anunţat la ProSport LIVE locul în care i-ar fi plăcut să se nască. America de Sud, în special Chile, e locul special al unuia care a fost în toate colţurile lumii.

"În America de Sud, în 2015, eram acolo acolo când se juca în Cupa Americii de Sud...în Chile, era nebunie peste tot. Toate TV - urile, toate radiourile umpleau oraşul. În pieţe era nebunie, pe lângă biserici, în magazine. Nu am mai văzut aşa ceva. Lumea e nebună după fotbal. Când am văzut ce era acolo, am regretat că nu m-am născut în America de Sud", a spus Ilie Dobre la ProSport LIVE.

Cupa Americii de Sud (Copa America) se desfăşoară o dată... citeste mai mult

