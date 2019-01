Fundaşul central Florin Gardoş este prima opţiune a Politehnicii Iaşi pentru întărirea defensivei. Stoperul de 30 de ani al Craiovei a fost contactat deja de către antrenorul Flavius Stoican, dar încă nu s-a decis asupra viitoarei sale destinaţii. Într-un interviu acordat ProSport, Florin Gardoş a declarat că are mai multe oferte din Liga I şi din străinătate, dar că Poli Iaşi are cele mai mari şanse dintre formaţiile din Liga I.

Florin, cei de la Poli Iaşi te doresc cu insistenţă. Ai vorbit cu conducerea?

Am discutat cu domnul Flavius... citeste mai mult

acum 26 min. in Sport, Vizualizari: 15 , Sursa: Pro Sport in