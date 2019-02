Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a dezvăluit şi-a dorit un sistem competiţional cu 12 echipe. Televiziunile s-au opus acestui proiect, dar atât Justin Ştefan, cât şi Gino Iorgulescu, sunt de părere că era o soluţie care ar fi ajutat fotbalul românesc. Justin Ştefan a mai spus, în cadrul emisiunii ProSport Live, că am putea vedea un campionat cu 16 echipe în sezonul 2020/2021.

"Ne-am dorit la un moment 12 echipe. Gino crede şi astăzi într-o variantă cu 12 echipe. Ne-ar ajuta să programăm meciurile în playout. Am putea face finala între câştigătoarea... citeste mai mult

