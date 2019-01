Prezent la emisiunea ProSport LIVE, fostul mijlocaş al Stelei, Nana Falemi (44 de ani) a vorbit despre situaţia tensionată de la Dinamo şi îl laudă pe tehnicianul acestora, Mircea Rednic, chiar dacă echipa a obţinut doar două victorii din cele zece partide sub comanda sa:

”Realist vorbind, Rednic e cel mai bun lucru care se întâmplă pentru Dinamo. Sunt stelist dar trebuie să recunosc, Rednic e unul dintre marii antrenori din România în acest moment. S-a întors în fotbalul românesc şi ridică nivelul competiţiei. E un antrenor care are substanţă, are idei şi îi trebuie timp ca să le materializeze.

Eu o văd pe Dinamo anul viitor să se lupte pentru un loc de play-off şi abia în 2021 să se...

