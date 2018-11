Fostul jucător al lui Şahtior şi al lui Dinamo, Daniel Florea (42 de ani) a vorbit în cadrul emisiunii ProSport LIVE despre scurta experienţă pe care a avut-o sub comanda lui Mircea Lucescu.

”Il Luce” a fost numit la ”cârma” actualei campioane a Ucrainei în 2004, an în care Florea a plecat: ”Am jucat, nu foarte mult. Am observat ca nu are incredere in mine, am inceput sa joc titular, iar în ultimele 10-15 minute mă schimba. Am avut o discuţie cu el, mi-a spus că fac foarte bine dar trebuie să joace altcineva, şi am luat decizia să joc şase luni la Metalurg Donetk”, a... citeste mai mult