Preşedintele liderului CFR, Iuliu Mureşan, a explicat la ProSport LIVE cum vor decurge ultimele patru etape din sezonul regular şi a comentat despre faptul că toţi oamenii de fotbal consideră trupa lui Dan Petrescu favorită pentru a câştiga titlul.

"Am câştigat şase partide amicale, golaveraj 20 la 1. Avem cea mai bună apărare din Liga I şi am întărit partea ofensiva prin transferurile făcute. Sper ca din prima etapă să începem cu victorie, fără gol primit.

Acum am transferat: Mailait, Costache, Ţucudean,

