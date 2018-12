Alexandra Dulgheru a încheiat al 14-lea sezon printre profesioniste pe locul 146 WTA. Ciclul carierei a lăsat-o, la final de 2018, cu teme de făcut pentru recuperare, după o nouă operaţie la genunchi. E obişnuită. Din nou, a avut multe momente de vacanţă forţată de umplut. De aceea, şi interviul-bilanţ, pentru ProSport, de la Gala Tenisului Românesc, are şi el iz de vacanţă.

Are zâmbetul pe buze, ca de obicei, dar şi chef de povestit. Ultimele meciuri pe 2018 le-a jucat în Franţa, într-o competiţie inter-cluburi, într-o atmosferă pe care nu poate descrie decât într-un singur fel - relaxată. "Am mai...