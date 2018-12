L-am cunoscut pe domnul Petru Codrea prin intermediul unui prieten al tatălui meu și am auzit despre trecutul său, a fost deținut politic în timpul regimului comunist. Aflându-mă în Sighet, am vrut să-l cunosc, așa că am luat legătura cu dânsul și...

Napoca News, 10 August 2015