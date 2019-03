Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a avut probleme medicale în timpul victoriei pe care a obţinut-o împotriva Polonei Hercog (Slovenia, 93 WTA), 5-7, 7-6(1), 6-2. Sportiva din Constanţa a acuzat dureri la genunchiul stâng şi a avut nevoie de fizioterapeut, iar Florin Segărceanu, antrenorul echipei de Fed Cup a României, a vorbit în direct la ProSport LIVE despre problema Simonei.

"Am discutat prin mesaje cu stafful, chiar şi cu Simona, am felicitat-o. Nu am primit un răspuns foarte clar, dar nu cred că e ceva care să ne îngrijoreze. Cel mai important e cum se va resimţi azi. Nu am un rezultat clar, dar nu cred că e un deranj atât de mare încât să o... citeste mai mult

