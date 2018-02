Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a vorbit, în emisiunea „Subiectiv”, despre legea pensiilor și a precizat că acestea au crescut de trei ori în anul 2017.

„Dacă am fi respectat legea pensiilor, așa cum este ea, am fi avut o scădere a punctului de pensie și nu o creștere a lui. Punctul de pensie, noi l-am crescut încă de la 1 iulie, la 1.000 de lei. Nu am dezavantajat pensionarii. Pensia minimă a crescut la 1 iulie 2017, de la 400 de la 520 de lei, avem o creștere de 30%, apoi am avut o creștere pentru luna iulie 2018, punctul acesta este deja aprobat, este o creștere cu 60%, fața de punctul în care noi am preluat guvernare. Din februarie, s-a eliminat CASS-ul și impozitul pe... citeste mai mult

acum 13 min. in Politica, Vizualizari: 17 , Sursa: Antena 3 in