La ProSport LIVE, Iosif Rotariu, omul care a câştigat numeroase trofee alături de trupa roş-albastră, l-a dat ca exemplu pe Teixeira (38 de ani) "veteranul" din trupa lui Dică. Portughezul se pregăteşte exemplar, petrecând ore suplimentare la sala de forţă şi e ferit de accidentări. În prezent, lotul roş-alabstru e decimat, cele mai mari probleme fiind în apărare.

"Eu nu am avut preparator fizic la Steaua până în 90 şi nu am avut accidentări. Depinde şi de organismul jucătorului, de intensitatea antrenamentelor. Eu am avut doar accidentări care au necesitat operaţii. Uite, Teixeira nu se accidentează şi are 38 de ani", a spus Rotariu la ProSport LIVE.

Ovidiu... citeste mai mult