Bogdan Stancu, golgeterul Stelei şi al Ligii I, spune că el şi colegii săi au uitat deja de înfrîngerea cu Dinamo. "Deja pot să spun că am uitat meciul cu Dinamo. Trebuie să cîştigăm următoarele meciuri. Am fost supăraţi, mai ales că am pierdut...

Gazeta Sporturilor, 19 Octombrie 2010