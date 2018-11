Unul dintre jucătorii polivalenţi ai Ligii 1 Betano, Andrei Prepeliţă, a povestit la ProSport LIVE cum a ajuns să evolueze la U Craiova pe postul de mijlocaş dreapta. El poate evolua atât "la închidere", cât şi în flancul drept sau central.

"Am jucat mijlocaş dreapta şi la Piteşti, apoi central, postul meu de bază. Când am mers la Craiova, domnul Ilie Balaci îmi tot spunea că trebuie să evoluez ca mijlocaş dreapta. Am făcut asta şi am făcut-o bine. În 2009 am fost în primii doi sau trei mijlocaşi dreapta din România", a spus Prepeliţă la ProSport LIVE.

Actualul jucător al celor de la Concordia Chiajna a continuat: "Am fost şi decar la FC Argeş, după ce... citeste mai mult