România - Italia - Ucraina - Croaţia - România - Emiratele Arabe Unite. Mijlocaşul Florentin Matei are 25 de ani şi a "gustat" din toate câte puţin. Penultima experienţă l-a adus în atenţia echipelor mari din Liga I. Jucătorul a evoluat în ultima jumătate din sezonul trecut la Astra, iar FCSB şi CFR Cluj l-au vrut în lotul lor. Florentin Matei a ales însă o destinaţie exotică. "Cu FCSB nu am apucat să am vreo negociere, au fost declaraţiile lui Gigi Becali că mă vrea, însă a fost totul prea din scurt. Am semnat în Emirate la două zile după ce s-a terminat campionatul în România", a spus, în exclusivitate... citeste mai mult