Articol de — Vlad Nedelea Duminica, 21 Ianuarie, 09:55

Florin Răsdan (22 de ani) este cel mai important transfer reușit de CSA Steaua în această iarnă. Fotbalistul a plecat de la Concordia Chiajna pentru a pune umărul la promovarea echipei Armatei în Liga a 3-a.

Mijlocașul nu crede că a făcut un pas înapoi și așteaptă cu nerăbdare duelurile cu Academia Rapid, celălalt club important din Liga a 4-a, care are însă probleme din cauza Certificatului de Identitate Sportivă.

- Florin, pe toată lumea a surprins alegerea ta! De ce ai ales CSA Steaua?

- Am avut mai multe oferte, dar am ales să vin la Steaua pentru că m-a atras proiectul celor de aici. E un...

