Sambata, 14 Aprilie, 09:29

La 22 de ani, Alin Andrei Predescu este deja considerat unul dintre jucătorii exponenţiali ai Stelei şi un idol al suporterilor. Este golgeterul roş-albaştrilor, cu 39 de reuşite, dar şi marcatorul echipei din Ghencea în remiza din tur, 1-1 cu Academia Rapid, pe Giuleşti.

- Alin, ai amintiri amestecate de la ultimul meci cu Academia Rapid, nu?

- Eu zic că sunt mai mult plăcute. Am marcat, am făcut un joc bun, am fost aproape de o victorie, în condiţiile în care am jucat în deplasare, într-o atmosferă ostilă. Îmi pare rău că am fost eliminat, am greşit...