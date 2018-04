Florin Gardoş (29 de ani) va juca pentru prima dată titular în echipa Craiovei. Antrenorul Devis Mangia are de gând să-l folosească din primul minut pe fundaşul central adus sub formă de împrumut de la Southampton. Trecut la Concordia Chiajna şi FCSB, fundaşul central a sosit în Bănie la mijlocul lunii februarie a acestui an.

CS U Craiova nu trece prin cea mai bună perioadă de când este antrenată de italianul Devis Mangia. Astfel, tehnicianul din "Cizmă" vrea să schimbe ceva în sânul echipei pentru a restarta atmosfera. Sursele ProSport indică... citeste mai mult