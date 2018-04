Articol de — Theodor Jumătate Luni, 09 Aprilie, 14:10

Mijlocașul în vârstă de 27 de ani are contract pe 4 luni, dar vrea să profite de opțiunea de prelungire pentru încă 3 sezoane: "Am discutat deja. Totul e OK".

După doi ani la Steaua, Gabi Enache a plecat. A vrut să scape de presiunea patronului și a ajuns în Rusia, la peste 2.000 de kilometri depărtare. S-a oprit la Rubin Kazan, de două ori campioană, în 2008 și 2009, cu același antrenor Kurban Berdiev, 65 de ani, aflat și acum pe banca echipei din Tatarstan.

