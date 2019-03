Acuzat de fostul internaţional Florin Prunea că ar fi luat bani negri din transferul lui Andrei Cristea la CSU Craiova, preşedintele executiv al Politehnicii Iaşi, Adrian Ambrosie, i-a răspuns fostului oficial din Copou.

Ambrosie a catalogat acuzele lui Prunea drept mizerii şi spune că fostul preşedinte al Iaşiului a devenit frustrat pentru că nu are niciun angajament, iar în timpul liber inventează tot felul de cancanuri. ”Ce să-i răspund eu lui Prunea? Ce am auzit sunt nişte mizerii. El e frustrat pentru că de doi ani a devenit un critic de serviciu pe la televiziuni. Nu face nimic şi având timp prea mult inventează tot felul de can-canuri. Dacă are dovezi, să le... citeste mai mult

acum 25 min. in Sport, Vizualizari: 12 , Sursa: Pro Sport in