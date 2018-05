Articol de — Eduard Apostol Marti, 15 Mai, 09:07

Florin Bratu, 38 de ani, a vorbit în exclusivitate pentru GSP.ro despre conflictul interminabil dintre FCSB și CSA.

Antrenorul marii rivale crede că FCSB este continuatoarea Stelei, dar privește cu dezinteres lupta pentru titlu în actualul sezon.

"FCSB este Steaua! Eu am jucat contra acestei echipe la începutul anilor 2000, eu doar pe aceasta o cunosc. Aşa am perceput-o mereu, aşa îi zic.

Nu mă bucură eșecurile lor. Nu mai am timp să mă gândesc la aşa ceva, să stau să sărbătoresc că pierd rivalii. Mă preocupă doar echipa mea", a... citeste mai mult

