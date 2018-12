Helmuth Duckadam, preşedintele de imagine al FCSB, a dezvăluit la ProSport LIVE cum arată baza roş-albaştrilor din Berceni. Vasile Geambazi, un nepot al lui Gigi Becali, e cel care se implică activ în ridicarea unei Academii ce va rivaliza în scurt timp cu cele ale marilor cluburi din Europa.

"Avem o bază frumoasă, avem condiţii şi cred că în doi-trei ani se va vedea acest lucru. De acum un an de când am văzut-o, am spus că dacă se va continua în acest ritm în doi ani de zile va fi una dintre cele mai frumoase şi mai mari din Europa, nu doar din România. Sigur, totul depinde de domnul Geambazi şi patron (n.red. - Gigi Becali) dacă vor continua ceea ce au început.... citeste mai mult

acum 42 min. in Sport, Vizualizari: 31 , Sursa: Pro Sport in