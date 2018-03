Dinamo merge pana in panzele albe in incercarea de a bloca transferul jucatorului Alexandru Chipciu la Steaua. "Cainii" s-au folosit de o manevra in complicitate cu LPF si spera sa aiba castig de cauza. Un lucru bizar s-a petrecut joi, cand...

Buna ziua Iasi, 24 Decembrie 2011