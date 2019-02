Perioada de transferuri în Liga 1 continuă şi nu se rezumă doar la schimburile de fotbalişti. Edward Iordănescu, antrenor instalat pe banca celor de la Gaz Metan Mediaş în urmă cu circa o lună de zile, are şanse mari să îşi schimbe locul de muncă în perioada următoare. Informaţiile ProSport indică faptul că antrenorul a primit o ofertă de a antrena un club din zona Golfului în condiţii financiare importante.

Astfel, lui Iordănescu junior i s-a oferit un contract pe două sezoane, cu un salariu iniţial de 500.000 de dolari în primul an, suma urmând să crească până la 700.000 de dolari în cel de-al doilea an. Antrenorul celor de la Gaz Metan nu a răspuns... citeste mai mult