Iosif Rotariu este dezamăgit de evoluţia elevilor lui Contra în Lituania. A remarcat prestaţiile slabe ale fundaşilor, în special a mai puţin experimentaţilor Bancu şi Manea. Pentru meciul cu Serbia, Rotariu îl avertizează pe selecţioner că trebuie să fie atent la incursiunile vedetei Tadic.

România nu mai are mult până când va da peste cel mai puternic adversar din grupa de Liga Naţiunilor, Serbia. Partida este programată duminică pe Arena Naţională, iar Contra are nevoie să găsească soluţii în zona defensivă, dar şi la mijlocul terenului, unde Mitriţă trebuie înlocuit, consideră Iosif Rotariu.

”România nu a dominat foarte clar adversarul. Am avut o bară... citeste mai mult