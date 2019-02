Fostul antrenor al Stelei, Dumitru Dumitriu (73 de ani) a vorbit în cadrul emisiunii ProSport LIVE despre echipele din fruntea Ligii 1 Betano. Fostul campion al României a lăudat strategia celor de la CFR Cluj şi recunoaşte că îl admiră pe golgheterul acestora, George Ţucudean:

”Uitaţi-vă la echipa lui Hagi că fiecare jucător are îndemânare de prima ligă, are un joc elaborat. Dar are o problemă: finalizarea. Dar asta se rezolvă, uşor, dar şi Barcelona, Real Madrid au problemele astea.

Îmi place şi CFR Cluj, care e o echipă dârză, nu face spectacol, dar... citeste mai mult

