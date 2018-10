Antrenorul Concordiei Chiajna, Dorinel Munteanu, a ”evaluat” actuala echipă a lui Dinamo, după egalul obţinut de formaţia pe care o antrenează, scor 0-0, pe teren propriu împotriva clubului la care a evoluat ca jucător.

”Neamţul” este de părere că Dinamo poate arăta altfel, şi punctează faptul că acestora le lipseşte constanţa: ”Dacă un portar este jucătorul meciului la Dinamo, putem spune că echipa mea a făcut o partidă bună. Ne-a lipsit şansa de a marca. În ambele reprize am încercat să blocăm şi să contrăm jocul. Am controlat partida.

Are posibilitatea şi capacitatea să arate altfel. Trebuie să dea dovadă de constanţă, pentru că lumea aşteaptă.