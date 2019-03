Dorin Rotariu (23 de ani) e mult mai puternic în prezent, iar acest lucru se datorează şi preparatorului fizic al echipei naţionale, Javi Reyes. Ajuns la Astana, Rotariu arată mult mai bine din punct de vedere fizic.

Într-o intervenţie la ProSport Live, Rotariu a recunoscut că în trecut a suferit la acest capitol, iar Javi Reyes l-a ajutat: "Mereu am ţinut legătura cu preparatorul fizic (n.r. Javi Reyes), ca să am antrenamente bune. Spuneam că am nevoie, mai ales că aici este un campionat dur. Am suferit la acest capitol şi am înţeles că este un minus."

După plecarea de la Dinamo, Rotariu a evoluat pentru Brugge, Mouscron, AZ Alkmaar şi acum FC Astana. Cu... citeste mai mult

acum 24 min. in Sport, Vizualizari: 12 , Sursa: Pro Sport in