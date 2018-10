Florin Motroc (51 de ani) antrenorul echipei saudite Al-Jabalain s-a declarat şocat de moartea lui Ilie Balaci, cel pe care l-a avut rival în campionatele din zona Golfului.

Tehnicianul român spune că Balaci va rămâne unul dintre cei mai mari fotbalişti ai ţării, şi a nominalizat ”careul de aşi” al fotbalului românesc:

"E un moment cumplit. De două zile, mai ales de când am aflat, am fost şocat. Ieri am avut o intervenţie în care mi-a fost foarte greu să vorbesc. Ilie pentru mine va rămâne unul dintre cei mai mari fotbalişti...