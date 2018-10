Fostul mijlocaş al lui Dinamo şi al Rapidului, Dănuţ Lupu, a ”nominalizat” echipa care i-a rămas în suflet după ce a pus punct carierei de jucător. Acesta punctează faptul că Dinamo a fost echipa care l-a consacrat, dar spune că cel mai bine s-a simţit în Giuleşti.

"Cum m-am simţit la Rapid... nu m-am simţit nicăieri. Are o galerie foarte frumoasă. Am ajuns acolo dintr-o situaţie ciudată. Nu am fost acceptat la Dinamo şi am ales Rapid. Dinamo m-a consacrat, dar la Rapid m-am simţit extraordinar.

Dacă mă iau după toată lumea, Rapid face parte din categoria amărâtă. Toate ecipele mari au probleme. Dinamo 1948, al lui Negoiţă, se zice că nu e acea echipă, FCSB la fel, iar... citeste mai mult