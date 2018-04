Articol de — Marian Ursescu Luni, 30 Aprilie, 12:24

Potaissa Turda s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în finala Challenge Cup. Dacă anul trecut au pierdut cu Sporting Lisabona, ardelenii vor acum să câștige trofeul, adversarii din ultimul act fiind grecii de la AEK Atena.

Portarul Turdei, Ionuț Irimuș, a fost unul dintre cei mai buni jucători în semifinala cu islandezii. Echipa a revenit de la 17-19 și a condus cu 24-19, marcând de 7 ori consecutiv într-un interval de 8 minute! "Am început foarte bine, am avut 5-1.

Prima repriză am controlat-o de la un capăt la altul, dar începutul părții secunde a fost foarte slab. Au trecut în avantaj, pe elan. Publicul a fost însă... citeste mai mult