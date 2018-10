Dănuţ Lupu a fost unul dintre cei mai iubiţi jucători din Ştefan cel Mare, el cucerind eventul în 1989 - 1990. Acum, fostul mare mijlocaş a dezvăluit la ProSport LIVE cum a fost la un pas de a semna cu marea rivală, Steaua.

"Nu există să nu poţi trece de un jucător. De ce să nu poţi dribla pe cineva? Poate că Dumnezeu m-a înzestrat cu forţă în picioare. Era greu să-mi ia cineva balonul. La 14 ani am făcut şi fotbal şi hochei. Asta m-a ajutat. Am luat o hotărâre şi, la dorinţa tatălui meu, am ales fotbalul. Şi-a dorit de când mama era însărcinată să ajung... citeste mai mult

acum 51 min. in Sport, Vizualizari: 30 , Sursa: Pro Sport in