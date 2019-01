EXCLUSIV: Destinul dramatic al unei familii brailene. Sotia, “turnatoare” la Securitate, iar sotul, ucis la Revolutie

In anul 1988, Sarnachi Elena, astazi in varsta de 50 de ani, era camerista la Hotelul “Braila”, locul unde se cazau majoritatea strainilor care vizitau orasul de la Dunare. In acel an, tanara este recrutata de Securitate ca persoana de sprijin, pentru “incadrarea informativa a cetatenilor straini”. La data de 16 iunie 1988, capitanul Stoian Cristache de la Inspectoratul Judetean de Securitate intocmeste un raport prin care se descrie modul in care braileanca a fost recrutata.

Elena era casatorita cu Sarnachi Costel, un canotor ce a fost... citeste mai mult

