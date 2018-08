Dennis Man chiar atrage toate privirile! Vasile Miriuţă (49 de ani) a dezvăluit, joi dimineaţă, în direct la ProSport Live, că echipe "mari, mari de tot" din Germania s-au interesat de puştiul de 19 ani de la FCSB. Din punctul de vedere al antrenorului, Man are toate calităţile necesare pentru a face faţă într-un campionat de top precum Bundesliga.

După ce Anderlecht s-a interesat de preţul său şi AS Roma l-a inclus într-un amplu program de monitorizare, imaginea foarte bună pe care o are Dennis Man a... citeste mai mult