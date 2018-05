Articol de — Andrei Crăiţoiu Vineri, 18 Mai, 14:02

Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, combină planurile din campionat cu cele din liga juniorilor sub 19 ani. Tudor Băluță, Mățan și Drăguș ar putea să joace doar în partida copiilor, nu și în jocul de seniori.

Gică Hagi trebuie să scoată trei puncte din meciul cu CFR Cluj dacă vrea locul al treilea, dar își face planurile în funcție de Liga Elitelor sub 19 ani, campionatul juniorilor mari. Viitorul are programată semifinala campionatului sâmbătă, tot pe terenul lui... citeste mai mult