Celebrul comentator de radio Ilie Dobre (65 de ani) a povestit la ProSport LIVE de ce nu e un fan al reţelelor sociale.

"Vă spun sincer! Nu am pagină de facebook fiindcă nu mă pasionează, nu vreau. Am telefonul, dar sunt om de creaţie şi asta cu facebook-ul nu mi se pare...nici nu aş avea răbdare să stau să scriu acolo", a spus Ilie Dobre la ProSport LIVE.

Spre deosebire de Ilie Dobre, Ion Ghiţulescu, cel care a inventat emisiunea "Fotbal minut cu minut", are cont de... citeste mai mult

acum 53 min. in Sport, Vizualizari: 19 , Sursa: Pro Sport in