Fostul mijlocaş al Rapidului, Florin Motroc, a rememorat la ProSport LIVE cum era perceput Dănuţ Lupu în Giuleşti şi-l consideră cel mai bun fotbalist alături de care a evoluat, deşi l-a avut coleg şi pe Gică Hagi, la Sportul Studenţesc.

"De câte ori calc pe Giuleşti mi se ridică părul şi-mi dau lacrimile. Sunt născut şi crescut acolo...Am avut ofertă de la Dinamo, dar am plecat la Sportul, unde erau Gino Iorgulescu, Hagi, dar l-am prins doar şase luni fiindcă a plecat la Steaua. Sportul m-a format şi am revenit la Rapid mai puternic, mai copt. Eram ambiţios, am vrut să...