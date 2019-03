Fost selecţioner al României U21, Daniel Isăilă (46 de ani) consideră că Ianis Hagi (20 de ani) ar face faţă cu brio unui meci de nivelul România - Suedia şi crede că, încet-încet, Constantin Budescu nu va mai fi o soluţie pentru Cosmin Contra.

"Eu sunt convins că Ianis Hagi face faţă, cred că a dovedit-o, am urmărit meciurile din campionat. Este liderul echipei Viitorul, sunt în play-off şi chiar dacă vând jucători an de an jucătorii sunt în prim plan în permanenţă. Este un model de urmat tot ce se întâmplă la Gică Hagi în Academie. Sunt copii extrem de talentaţi care lucrează într-o filosofie sănătoasă, într-un climat sănătos care le... citeste mai mult

