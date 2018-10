"I-am scris lui Marius că îmi doresc să meargă mai departe pe aest drum, succes şi să nu te opreşti aici cu săptămâna asta. Era înaintea meciului cu Zverev. Am avut joculeţul nostru, glumiţe. Păstrăm legătura şi în fiecare zi am vorbit. Am făcut o glumiţă cu el, că nu trebuie să bată mai mult de unul pe zi. Trebuie să baţi câte unul pe zi, în sală şi atunci când eşti programat. Dacă nu te programează, nu ai de ce să baţi pe nimeni", povesteşte Andrei Mlendea pentru ProSport.

