Ionel Ganea (45 de ani) nu înţelege cum un stadion ca Arena Naţională, în care s-a investit masiv, are probleme cu gazonul. Fostul internaţional a declarat la ProSport LIVE că Gabriela Firea are nevoie de consiliere pentru ca astfel de probleme să nu mai existe.

Ganea spune că gazonul din curtea sa arată mult mai bine decât terenul din Bucureşti: ”Dacă ajungi la mine în curte, gazonul e piesă, ca în Anglia. E tuns, tot ce trebuie. Este păcat că nu întreţinem ce se construieşte cu foarte mulţi bani ”.

"Ganezul" crede că Primăria Bucureşti are nevoie de oameni pregătiţi...