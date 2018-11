Adrian Petre (20 de ani) este optimist înaintea debutului la EURO 2019. Atacantul e de părere că naţionala U21 are şanse în faţa adversarelor, chiar dacă grupa pare la prima vedere una infernală. Plusează şi spune că el şi colegii săi pot obţine 6 puncte. România U21 şi-a aflat adversarele de la Campionatul European. A fost distribuită în Grupa C alături de Anglia, Franţa şi Croaţia, iar testele vor oferi o imagine clară asupra valorii tinerilor lui Rădoi. Într-o intervenţie în cadrul emisiunii ProSport Live, Adrian Petre şi-a spus opinia. ”Eu mergeam pe Germania, Danemarca şi Austria. Nu am ghicit adversarele. E dificil pentru noi... citeste mai mult