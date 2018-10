Ilie Bărbulescu, câştigător al Cupei Campionilor Europeni, în Sevilla, în 1986, face parte din cortegiul funerar care îl conduce pe ultimul drum pe Ilie Balaci, decedat a vârsta de 62 de ani.

Fostul fotbalist a vorbit despre starea de spirit a lui Balaci cu o lună înainte de a deceda: "Sunt la Craiova, chiar acum am plecat spre cimitir. Ce să vă spun? E atmosferă de înmormântare. E păcat, a fost un mare fotbalist. Acum o lună şi ceva am vorbit cu el. Era vioi, vorbeam despre viitor, ei erau cu Craiova Maxima, noi cu Steaua, ne mai vedeam. Nu-mi vine să cred. Era zâmbitor, pus pe glume. Şi acum am...