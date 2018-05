George Ganea, fiul lui Ionel Ganea, împlineşte astăzi 19 ani, iar tatăl său a ţinut să-i transmită un mesaj atacantului prin intermediul emisiunii ProSport LIVE. În luna septembrie a anului trecut, George Ganea a suferit o leziune la ligamentele încrucişate şi a stat pe bară pentru circa patru luni de zile. Recuperea a decurs excelent, iar fiul fostului internaţional a revenit în angrenajul echipei U19 a celor de la AS Roma.

"George şi-a revenit, mai are de jucat playoff-ul în iulie. Dorinţa lui e să ajungă cât mai sus. Mai are contract doi ani cu AS Roma. Eu zic că şi-a revenit foarte bine după operaţie şi chiar foarte repede. În cinci luni a reuşit să intre să... citeste mai mult