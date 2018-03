CSM Poli Iaşi este de departe cea mai afectată echipă din Liga I de vitregiile naturii în acest început de an. Echipa din Copou este la al treilea meci amânat din cauza vremii. Elevii lui Flavius Stoican nu au putut disputa la data stabilită iniţial niciun meci din play-off, atât partida din prima etapă, cu CFR Cluj, cât şi a doua, cu Astra, fiind amânate. În plus, şi meciul din sferturile Cupei României, cu FC Botoşani, a fost amânat cu o săptămână, tot din cauza condiţiilor meteo.

Disputarea partidei de duminică, dintre CSM Poli şi Astra, din etapa a doua a play-off-ului, a stat sub semnul întrebării până cu o oră înainte de

