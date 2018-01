Agentul de jucători Florin Manea a explicat la ProSport LIVE cum a ajuns Nicolae Stanciu de la FC Vaslui la actuala FCSB. Deşi era sub contract cu el, mjlocaşul, acum cel mai scump jucător român, a fost luat de soţia fostului antrenor al roş-albaştrilor, Laurenţiu Reghecampf, şi pus să semneze acordul cu echipa condusă de Gigi Becali.

"Cu Stanciu am vorbit şi ieri la telefon. Am o relaţie specială, încă ţin la el şi nu-l condamn 100%. El era sub contract cu mine, FC Vaslui avea nevoie de bani, iar eu eram în drum spre Uruguay pentru a-i rezolva o problemă lui Dinamo. Pe banii... citeste mai mult