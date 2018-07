Altădată o mare speranţă a fotbalului românesc, transferat la Inter Milano, Cristian Daminuţă trece printr-o cumpănă a carierei fotbalistice. În ultimul an, jucătorul s-a remarcat mai degrabă prin apariţiile prin tabloide decât prin evoluţii. Totuşi, Daminuţă, ajuns la 28 de ani, speră să joace în Serie C din toamnă şi urmăreşte meciurile de la Campionatul Mondial cu mare interes. Aflat în vacanţă, Daminuţă a jucat într-un amical al echipei Electrometal, locul 4 din Liga a VI-a din Timiş, contra celor de la ACS Poli. Deşi clubul retrogradat are mari probleme financiare, Daminuţă îi vede... citeste mai mult

acum 24 min. in Sport, Vizualizari: 24 , Sursa: Pro Sport in